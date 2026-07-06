Martinelli verso l’Avellino: previsto un premio in base alle presenze

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Tommaso Martinelli è pronto a iniziare una nuova avventura lontano da Firenze. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, per il giovane portiere viola si attende ormai soltanto l’annuncio ufficiale dell’Avellino, che ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento in prestito dell’estremo difensore classe 2006. L’operazione è stata definita nei dettagli nelle ultime ore e nell’intesa tra Fiorentina e Avellino è stato inserito anche un premio di valorizzazione a favore del club campano.

Un incentivo legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze che conferma la volontà di entrambe le società di puntare concretamente sul giovane portiere nel corso della prossima stagione. Per arrivare a Martinelli, l’Avellino ha dovuto superare la concorrenza della Sampdoria. Il club blucerchiato, dove il portiere ha militato nell’ultima stagione, aveva infatti manifestato interesse per proseguire il rapporto con il giocatore. Alla fine, però, la proposta degli irpini ha avuto la meglio.