Contatti con Lang, Zhegrova e Bakayoko. Grosso vuole Volpato

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L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sul tema degli esterni offensivi, dei quali la Fiorentina ha nettamente bisogno. La società viola continua a trattare col Sassuolo al fine limare la richiesta da 15 milioni per Thorstvedt. Nel frattempo valuta la possibilità di inserire Sohm nell’operazione. Proseguono parallelamente i contatti per Lang, Zhegrova e Bakayoko.

Volpato si autocandida

Non solo: alla lista si è aggiunto anche Volpato, sempre del Sassuolo. Il giocatore piace parecchio al nuovo tecnico della Fiorentina, Fabio Grosso, oltretutto un paio di giorni fa si è autocandidato: “La Fiorentina è una grande squadra. Tanti motivi per sceglierla? Sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso".