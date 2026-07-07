Contatti con Lang, Zhegrova e Bakayoko. Grosso vuole Volpato
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L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sul tema degli esterni offensivi, dei quali la Fiorentina ha nettamente bisogno. La società viola continua a trattare col Sassuolo al fine limare la richiesta da 15 milioni per Thorstvedt. Nel frattempo valuta la possibilità di inserire Sohm nell’operazione. Proseguono parallelamente i contatti per Lang, Zhegrova e Bakayoko.
Volpato si autocandida
Non solo: alla lista si è aggiunto anche Volpato, sempre del Sassuolo. Il giocatore piace parecchio al nuovo tecnico della Fiorentina, Fabio Grosso, oltretutto un paio di giorni fa si è autocandidato: “La Fiorentina è una grande squadra. Tanti motivi per sceglierla? Sì, ma adesso sono un giocatore del Sassuolo ed è questo ciò a cui penso".
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Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
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