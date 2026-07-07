Oggi il Dragusin-day: il secondo acquisto viola è atteso alle visite
Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che oggi Radu Dragusin sarà a Firenze per le visite mediche e poi, una volta superate, metterà la firma sul contratto con la formula 1+4: la stagione che entra in prestito oneroso (1,5 milioni) dal Tottenham e da giugno prossimo, al riscatto obbligato (17,5 milioni) se totalizzerà almeno il sessanta per cento di presenze da quarantacinque minuti in su nelle trentotto partite di Serie A (e quindi 22 come anticipatovi da FirenzeViola.it), da calciatore tutto della Fiorentina fino al 2031 a due milioni netti all’anno.
Il secondo acquisto
L’affare è chiuso. Dragusin diventerà il secondo acquisto ufficiale di Paratici in questo inizio di mercato sopra le righe (nell’accezione più positiva), in cui al direttore sportivo sono bastati pochi giorni per rifare la difesa piazzando due colpi per un investimento complessivo che supererà i trentacinque milioni di euro.
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