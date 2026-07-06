Presto i convocati del ritiro. La Fiorentina ha 47 giocatori, ci saranno dei tagli

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Il primo bivio della nuova Fiorentina passerà dall’elenco dei convocati per il ritiro estivo. Lo sottolinea oggi La Nazione che spiega come nei prossimi giorni il club viola renderà nota la lista dei giocatori che dal 10 luglio inizieranno la preparazione al Viola Park agli ordini di Fabio Grosso. Al momento, con la cessione già ufficiale di Baroncelli al Gubbio e quella ormai imminente, in prestito, del portiere Martinelli all’Avellino, i giocatori sotto contratto della Fiorentina sono 47, compreso il nuovo arrivato Viery ed esclusi i classe 2010 Beldenti ed Egharevba, destinati alla Primavera.

La sensazione è che da qui ai prossimi giorni possano concretizzarsi altre uscite, così da alleggerire un gruppo oggi troppo numeroso. Difficile immaginare, del resto, che al Viola Park si superino le 35 presenze.Al momento gli unici assenti il 10 luglio saranno Marin Pongracic, reduce dagli impegni al Mondiale con la Croazia e atteso da almeno due settimane supplementari di vacanza, e il portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi, impegnato con l’Italia Under 19 agli Europei in Galles. Tutti gli altri, compresi Ndour, Comuzzo, Gudmundsson e Balbo, che hanno prolungato la loro stagione con le rispettive Nazionali a giugno, hanno già terminato il periodo di ferie e saranno regolarmente presenti.