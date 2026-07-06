Fiorentina, fasce girevoli. Cosa succede a Dodo e Gosens e i nomi possibili

vedi letture

La Fiorentina si prepara a cambiare molto anche sulle fasce. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, l'avventura di Dodo a Firenze è virtualmente conclusa, almeno nelle intenzioni. L'ex Shakhtar Donetsk ha rifiutato di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027 e aspira a cambiare maglia. Oggi però non fioccano le offerte per il terzino brasiliano che interessa anche al Napoli. La dirigenza viola punta a incassare una cifra vicina ai 15 milioni dalla sua cessione. In caso contrario nel mese di settembre le parti si accorderanno per un rinnovo cautelativo.

Vive una situazione analoga Fortini, per contratto e propositi. Così come Gosens. La Fiorentina conta di non farsi trovare impreparata al momento opportuno e studia già le possibili alternative. Piace tanto Belghali del Verona, per il quale servirebbero 10-12 milioni. Nel mirino anche Oso del Siviglia: c’è una clausola rescissoria da 20 milioni, ma agli spagnoli ne basterebbero 10. Sempre occhio a Norton Cuffy del Genoa. La richiesta in questo caso è alta: 18-20 milioni.