Inizia a echeggiare la parola "Serie B", ma i calciatori sono con Pioli

vedi letture

Neppure il più ottimista dei tifosi (ammesso che ora a Firenze ce ne sia uno) si illude che domani sera a San Siro contro l'Inter la Fiorentina possa spezzare il lungo digiuno e trovare la prima vittoria in campionato. Ma il pallone, si sa, come la vita fa dei giri strani. Tuttosport si proietta già sulla sfida all'Inter, inquadrando il momento nero della squadra di Stefano Pioli. La parola “Serie B” ha iniziato a echeggiare, come un monito, un campanello d'allarme, d'altronde la classifica parla chiaro: la Fiorentina è terz'ultima al pari del Pisa, con appena 4 punti, 9 in meno rispetto ad un anno fa.

Pioli è più che mai conscio che lui e i suoi giocatori, al di là delle difficoltà evidenti, stanno remando tutti nella stessa direzione. Come ha detto Kean, decisivo due sere fa con il rigore al 94' che ha evitato alla propria squadra il quarto ko interno di fila e già pronto per la sfida di San Siro (sarà in tribuna il ct Gattuso), la Fiorentina deve ripartire dallo spirito reattivo di domenica, dalla voglia di non soccombere a un verdetto che pareva ormai scritto: «Si riparte da qui cercando di spingere sempre di più. Ora sta a noi tirar fuori gli attributi e cambiare la stagione, dobbiamo essere positivi in vista della gara con l'Inter» il ruggito del centravanti.