Infermeria viola, Kean e Piccoli da valutare per il Genoa: ancora out Fortini

vedi letture

La Fiorentina nella giornata di ieri ha svolto un allenamento pomeridiano al Viola Park, con la squadra che ha iniziato la preparazione dell’incontro col Genoa. Si è rivisto anche Moise Kean, di ritorno dai giorni di permesso di cui ha beneficiato per poter assistere alla nascita del secondo figlio. L’attaccante ha svolto non una, ma due sedute: una al mattino, in cui ha continuato il programma personalizzato per il recupero dell’infortunio alla tibia, e una al pomeriggio come il resto dei compagni. Da capire se l’ex Juventus sarà almeno convocabile per la gara casalinga di domenica.

Lo stesso discorso vale per il compagno di reparto Piccoli, alle prese con un guaio all’adduttore della coscia sinistra che lo tormenta dalla sfida di campionato contro la Lazio. Il classe 2001 si è allenato a parte anche nella seduta di ieri. Da monitorare Fortini, che è assente dalla metà di marzo a causa di una sindrome retto-adduttoria non ancora smaltita. Lo riporta il Corriere dello Sport.