Dzeko: "Non dimentico come si segna. 20 giorni fa mi ero fatto male"

FirenzeViola.it
fonte schalke04.de

Così Edin Dzeko ai canali ufficiali dello Schalke 04 dopo il suo debutto con gol nel pareggio casalingo (2-2) contro il Kaiserslautern: "La prima partita, e giocare in questo stadio incredibile davanti a un pubblico così eccezionale, è sempre qualcosa di speciale. Segnare subito mi ha reso davvero felice. Anche a questa età un attaccante non dimentica come segnare. Piuttosto impara a trovare il momento giusto, ed è quello che ho aspettato. Accettiamo volentieri il punto: la partita sembrava quasi persa. La squadra ha mostrato vero carattere e il risultato fa bene al morale.

Ma ovviamente ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Ho avuto una contusione al piede tre settimane fa e sono contento di aver già giocato più di 20 minuti. Migliorerò di settimana in settimana, sono sempre concentrato sulla prossima partita e su ciò che il mio corpo può sopportare. Conoscevo già lo Schalke e i tifosi fin dall'inizio della mia carriera, quando giocavo qui in Germania nel Wolfsburg. Lo stadio e i tifosi sono una vera spinta per la squadra. È stata una bella conclusione di una settimana emozionante".