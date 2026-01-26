Calciomercato CSC Flash, Ranieri proposto a tutti ma la Fiorentina spara alto

vedi letture

Torna l'appuntamento con il "Chi si compra? Flash!" per tutti gli aggiornamenti sul mercato della Fiorentina.

La situazione di Ranieri.

Ranieri - come anticipato - è stato proposto a diversi club di Serie A dal suo procuratore. In tutto questo la Fiorentina non sta certo facendo le corse per cederlo: il giocatore se ne andrà solo per più di 8 milioni. La squadra più interessata è il Torino.

La ricerca del difensore.

Prosegue la caccia al difensore. Diogo Leite dell'Union Berlino sarebbe il più facile da ingaggiare, ma non convince fino in fondo. Il sogno resta Dragusin che aspetta squadre con obiettivi differenti rispetto a quelli viola.

Le cessioni.

Tanto mercato in uscita: Nicolussi Caviglia aspetta il Cagliari ma rischia di restare "prigioniero" in viola. Fortini attende il rilancio della Roma che però potrebbe anche non arrivare dopo i 10 milioni rifiutati dai viola. Kouame ha mercato sia in Italia che all'estero, ma è un affare che rischia di sbloccarsi solo a fine sessione. Sabiri non ha niente di concreto in Italia se non un timido interesse del Genoa.

Il centrocampo.

Se dovesse partire Nicolussi Caviglia, la Fiorentina potrebbe acquistare un altro centrocampista con caratteristiche diverse rispetto all'ex Juve, meno da palleggiatore e più da incontrista.