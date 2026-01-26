Su Ranieri anche Parma e Cagliari. TMW: "Costa 10 milioni di euro"

TuttoMercatoWeb.com fa il punto sulla situazione di Luca Ranieri. Il difensore viola - si legge - è seguito da Lazio e Torino, ma nelle ultime ore si sono aggiunte anche Parma e Cagliari, alla ricerca di un difensore esperto e di categoria. Non c'è una favorita perché tutti i club hanno chiesto informazioni e hanno intenzione di affondare a breve giro di posta. La Fiorentina non ha però intenzione di cederlo a cuor leggero. La valutazione è altissima: circa 10 milioni di euro, con una cessione solamente a titolo definitivo, al massimo con un obbligo di riscatto.