Dagli inviati La Curva Fiesole festeggia i 99 anni della Fiorentina: le immagini da Santa Maria Novella

Serata di festa per i tifosi della Fiorentina in piazza Santa Maria Novella a Firenze. Centinaia di ultras della Curva Fiesole e altri tifosi gigliati si sono dati appuntamento nella piazza nei pressi della stazione del capoluogo toscano per celebrare, allo scoccare della mezzanotte, il compleanno della società viola che oggi compie 99 anni. Queste le immagini di Firenzeviola.it dei cori, dei fuochi d'artificio e della festa con lo striscione "Per esser di Firenze Vanto e Gloria" a campeggiare davanti ai tifosi: