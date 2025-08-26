Anche Romano conferma Lindelof: "La Fiorentina è in trattativa e vuole chiudere l'affare"
Trova conferme la pista che porta la Fiorentina a Lindelof. Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano la società viola è in trattativa per cercare un accordo a sorpresa per ingaggiare lo svincolato Victor Lindelöf come nuovo difensore centrale. Le parti sono a lavoro, sono in corso dialoghi con il suo entourage, poiché l'ex difensore del Manchester United ha ricevuto due proposte dalla Premier League. La decisione spetta a Lindelöf, ma la Fiorentina sta cercando di concludere l'affare.
🚨🟣 Fiorentina are in talks over surprise deal to sign Victor Lindelöf as new centre back!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
Talks underway with his camp while former Man United defender also has two proposals from Premier League.
Decision up to Lindelöf. Fiorentina are trying to get the deal done. pic.twitter.com/cX4Zlzivel
