Anche Romano conferma Lindelof: "La Fiorentina è in trattativa e vuole chiudere l'affare"

Trova conferme la pista che porta la Fiorentina a Lindelof. Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano la società viola è in trattativa per cercare un accordo a sorpresa per ingaggiare lo svincolato Victor Lindelöf come nuovo difensore centrale. Le parti sono a lavoro, sono in corso dialoghi con il suo entourage, poiché l'ex difensore del Manchester United ha ricevuto due proposte dalla Premier League. La decisione spetta a Lindelöf, ma la Fiorentina sta cercando di concludere l'affare.