Calciomercato Comuzzo, l'Al Hilal vuole un centrale e pensa all'offerta ai viola. Ma prima ha altri due obiettivi

L'Al Hilal non ha mai smesso di pensare a Pietro Comuzzo. Dopo i primi approcci al giocatore fatti a inizio estate, la ricca società saudita continua a seguire con interesse il difensore della Fiorentina e studiare un'offerta da presentare eventualmente al club viola per il cartellino del classe 2005. La squadra allenata da Simone Inzaghi, infatti, intendere andare a prendere un centrale forte e soprattutto promettente per il futuro da qui alla fine del mercato e quello di Comuzzo è tutt'ora uno dei profili più appetiti dagli arabi.

In prima fila, però, la società di Riyad tiene le antenne dritte su Joane Gadou del Red Bull Salisbrugo e Joel Ordonez del Club Brugge, entrambi in ascesa e con grande futuro davanti proprio come cerca la stessa Al Hilal, vogliosa di accaparrarsi un calciatore del genere. Due obiettivi messi nel mirino dai sauditi ma non facili da raggiungere, visti gli alti prezzi fissati dai rispettivi club e la concorrenza già in essere (il centrale dei belgi è al centro di una trattativa col Marsiglia e su di lui c'è anche l'Inter).

Per questo, dopo la preferenza data ai due ragazzi in questione, l'Al Hilal prosegue tenendo alto l'interesse per il centrale della Fiorentina, il cui identikit corrisponde alle richieste iniziali e che piace molto al tecnico Simone Inzaghi. Tanto che già alle porte della sessione estiva c'era stato un contatto con l'entourage del giocatore che dal canto suo non ne volle sapere, chiudendo velocemente la porta voglioso di continuare il percorso in viola. Ora, negli ultimi giorni del mercato estivo, l'Al Hilal intende tornare alla carica e formulare una proposta alla società di Commisso se per le prime due piste in questione non ci fosse margine di trattativa. A quel punto la Fiorentina valuterà attentamente l'eventuale offerta e prenderà una decisione in merito, seppur non ci sia alla base alcuna volontà di cedere il giocatore.