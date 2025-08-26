Vice Dodo, Lamptey ha detto sì alla Fiorentina. Tuttosport: "Ma il Brighton spara alto"

Su Tuttosport si legge come la Fiorentina proverà a chiudere un altro colpo entro la fine del mercato. Si tratta del ruolo di vice Dodo, per cui la società di Rocco Commisso continua a insistere per Lamptey del Brighton. Secondo quanto si legge sul quotidiano il calciatore avrebbe già detto sì alla Fiorentina ma la squadra inglese fa una valutazione del calciatore troppo alto per i pensieri della società viola. Il Brighton chiede 10 milioni per Lamptey, che ha il contratto in scadenza tra 10 mesi. Saranno giorni di riflessione per la Fiorentina in attesa di capire se affonderà il colpo oppure cercherà un'alternativa.