Il Sassuolo prova a fare muro su Grosso, Tuttosport: "Carnevali vuole tenerlo"

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La cavalcata in campionato del Sassuolo, e di conseguenza di Fabio Grosso, non è passata inosservata. Il tecnico neroverde, sottolinea stamani Tuttosport, ha diversi occhi addosso, in modo particolare quelli della Fiorentina che è reduce da una stagione molto negativa e che vuole ripartire con un progetto importante. La tentazione è forte, ma naturalmente a Sassuolo c’è la volontà di continuare il percorso di crescita con l’ex allenatore di Frosinone e Sion alla guida.

Carnevali, ad neroverde, è intenzionato a trattenere Grosso, ma è chiaro che non sarà facile riuscire a distrarre le sirene viola e, chissà, di altre squadre che dovessero bussare a Grosso nelle prossime settimane. Le alternative, stando all’identikit tipico degli allenatori del Sassuolo, al momento potrebbero essere due, entrambe provenienti dal campionato cadetto: Ignazio Abate, attualmente alla Juve Stabia che ha centrato i playoff, e Pippo Inzaghi, tecnico a caccia della promozione proprio attraverso i playoff con il Palermo.