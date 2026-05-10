Il Sassuolo è pronto a trattenere Grosso: il tecnico però non ha fretta di decidere il proprio futuro

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Le voci attorno al futuro di Fabio Grosso, il cui contratto con il Sassuolo scadrà nel 2027, s’infittiscono, per i corteggiamenti ormai da tempo in ordine sparso, con la Fiorentina in prima linea e, a quanto sembra, non l’unica a pensare all’eroe azzurro di Berlino. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha le idee chiarissime sul da farsi, interpretando e portando avanti la volontà della proprietà. Il piano è delineato e la volontà espressa dal dirigente neroverde è quella di andare avanti con Grosso. Il tecnico condividerà tutte le analisi e le riflessioni con la società. Ha ripetute più volte di non aver fretta. Non gli toglie il sonno la possibilità di inseguire subito le ambizioni superiori.

Il Sassuolo è il suo mondo e gli piace. Lo scenario è aperto, la Fiorentina e gli altri che ci pensano giocheranno sicuramente fino in fondo le proprie carte. Va anche ricordato che in passato Carnevali ha già gestito situazioni simili per i corteggiamenti verso Eusebio Di Francesco e Roberto De Zerbi che hanno cambiato aria soltanto alla fine di un ciclo, il primo quinquennale con la promozione in A e il secondo triennale sempre in A. Lo riporta il Corriere dello Sport.