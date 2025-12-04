Fiorentina, è l’ora del cambio. La Nazione: Vanoli prepara il nuovo assetto

Paolo Vanoli lo aveva detto dopo Bergamo: serve il momento giusto per cambiare, e questa è l’unica settimana piena per farlo. Il tecnico decide quindi di accelerare: doppie sedute al Viola Park e un nuovo sistema di gioco da testare già contro il Sassuolo. La base della svolta è il ritorno alla difesa a quattro: fuori Pongracic, la coppia centrale più probabile è Comuzzo-Ranieri, con Dodo e Parisi terzini per creare ampiezza sulle fasce. Il dubbio principale riguarda l’assetto offensivo: nel 4-2-3-1 Fortini e Gosens agirebbero larghi alle spalle di Kean, mentre nel 4-4-2 resterebbero sulla linea dei centrocampisti.

In mezzo il tecnico vuole fisicità: Mandragora e Sohm sono avanti su Fagioli e Nicolussi Caviglia, considerati meno adatti al momento. In attacco restano possibili varianti: Gudmundsson o Fazzini possono supportare Kean, che nel 4-4-2 può affiancare Piccoli. L’assenza di veri esterni offensivi spinge Vanoli ad adattare Fortini e Gosens, ma il mercato dovrà intervenire più avanti. Lo riporta stamani La Nazione.