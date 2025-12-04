La novità può essere Fazzini. Da trequarti o a fianco a Gud, può cambiare la Viola
Il Corriere dello Sport si concentra sulla situazione di Jacopo Fazzini: da fine ottobre ad oggi, l’ex Empoli ha totalizzato appena 47 minuti in Serie A. Nel mezzo, la partita di Conference League a Mainz e gli 11 minuti giocati contro l’Aek Atene. Aggiungiamo che il classe 2003 è rimasto fuori dai convocati di Bergamo a causa di un problema fisico. Ora, però, scalpita per rientrare nel giro.
Per il Corriere proprio Fazzini potrebbe essere la novità in vista di sabato: non è da escludere che il centrocampista vada a ricoprire il ruolo di trequartista dietro alle due punte, oppure in coppia con il Gudmundsson o lo Cher Ndour della situazione. In stagione è anche successo che il ragazzo sia partito mezzala per poi avanzare in fase di possesso. Tutto sta nel capire se Vanoli abbia in mente di variare lo spartito.
