Gudmundsson e la voglia di rinascita. La Gazzetta dello Sport: "Ora è libero di testa"

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Albert Gudmundsson e si chiede se la Fiorentina, in piena crisi, può davvero fare a meno di lui. Per i puristi della qualità la risposta è sicuramente negativa, per gli altri ha già avuto le sue occasioni, raramente sfruttate davvero. Dai freddi numeri, nella pochezza offensiva della squadra nel suo complesso, emerge qualche dato positivo: Gud è il miglior marcatore viola stagionale con quattro reti complessive fra Conference e Serie A. Altro dato: in A è il calciatore che ha preso parte a più reti cioè 3 (2 gol e 1 assist), come Mandragora che ha fatto tre centri e Kean che, come l’islandese, ha realizzato due reti e servito un assist.

Infine, fra i calciatori della Fiorentina è anche quello con la miglior percentuale realizzativa, cioè il 40%. L’altra faccia della medaglia racconta di un giocatore che tira pochissimo, non crea pericolosità e non inventa. La speranza di Paolo Vanoli è che possa essere protagonista domani pomeriggio, soprattutto se venisse schierato sulla trequarti dietro a Kean e Piccoli, ma è una decisione ancora in divenire. Ora è libero di testa anche dal processo in Islanda (presunta cattiva condotta sessuale) che lo ha visto pluriassolto, l’ultima volta il 27 novembre.