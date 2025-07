Dagli inviati Grande entusiasmo al Viola Park: marea di foto e autografi per Pioli e Martinelli

vedi letture

Grande entusiasmo al Viola Park per la prima seduta a porte aperte di questo ritiro estivo 2025. Al centro sportivo di Bagno a Ripoli sta per andare in scena il primo allenamento della Fiorentina aperto al pubblico, preceduto però dallo spazio riservato ai bambini dei Fiorentina Village, dove è stata predisposta un'area apposita. Ecco nel dettaglio Stefano Pioli e Tommaso Martinelli, rispettivamente allenatore e portiere della prima squadra, abbracciati da una marea di bambini ai quali si sono dedicati con foto e autografi: