Il primo giorno di Solomon a Firenze. Subito a disposizione, prende la n.19

Il primo giorno di Solomon a Firenze. Subito a disposizione, prende la n.19FirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio ricostruisce la prima giornata a Firenze del primo acquisto invernale della Fiorentina, Manor Solomon. Accolto dal dg Ferrari, dal capitano De Gea e dall'ex compagno Dodo al Viola Park, il calciatore israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto che, se esercitato, gli farà firmare fino al 2030 con uno stipendio da poco meno di 2 milioni a stagione.

Primi sorrisi e fotografi e per il calciatore prelevato dal Tottenham, che dovrebbe già essere a disposizione per la gara di domenica contro la Cremonese. La Fiorentina conta di poterlo inserire nella lista dei convocati. Oggi è previsto il suo primo allenamento agli ordini di Paolo Vanoli. Ha scelto la maglia numero 19.