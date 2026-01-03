Il primo giorno di Solomon a Firenze. Subito a disposizione, prende la n.19
Il Corriere dello Sport - Stadio ricostruisce la prima giornata a Firenze del primo acquisto invernale della Fiorentina, Manor Solomon. Accolto dal dg Ferrari, dal capitano De Gea e dall'ex compagno Dodo al Viola Park, il calciatore israeliano arriva in prestito con diritto di riscatto che, se esercitato, gli farà firmare fino al 2030 con uno stipendio da poco meno di 2 milioni a stagione.
Primi sorrisi e fotografi e per il calciatore prelevato dal Tottenham, che dovrebbe già essere a disposizione per la gara di domenica contro la Cremonese. La Fiorentina conta di poterlo inserire nella lista dei convocati. Oggi è previsto il suo primo allenamento agli ordini di Paolo Vanoli. Ha scelto la maglia numero 19.
I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"di Alberto Polverosi
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
