IL PEGGIORE, Sottil, Beltran, Ikoné: giudizi solo negativi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Riccardo Sottil, Lucas Beltran, Jonathan Ikoné. Piovono insufficienze per le loro prove in Fiorentina-New Saints. Bocciati dai quotidiani in edicola, i tre attaccanti deludono nell'occasione che Palladino gli aveva concesso, come sottolineato dalla stampa: "Praticamente invisibile, a parte una bella sgroppata a sinistra. Impreciso su troppi cross: esce tra i fischi", scrive La Gazzetta dello Sport a proposito di Sottil, mentre La Nazione afferma che "c'è da chiedersi quale davvero possa essere il suo ruolo", in merito a Beltran. "Cosa si deve fare con questo ormai ex ragazzo che pare spaccare il mondo col primo dribbling e poi sbaglia (quasi) sempre qualcosa?", è invece il commento del Corriere Fiorentino alla prova di Ikone.

Giudizi pesanti per le prestazioni dei tre viola, che oscillano tra il 4,5 e il 5,5 nei voti in pagella da parte dei quotidiani.