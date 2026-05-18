Il peggiore, Piccoli prende i voti più bassi. Ma ha lottato con forza

Il peggiore, Piccoli prende i voti più bassi. Ma ha lottato con forzaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:05Rassegna stampa
di Redazione FV

I voti più bassi dei giornali sportivi di oggi si concentrano su Roberto Piccoli, che pur essendo emerso meno dei compagni ieri a Torino si è distinto per il grande agonismo e la forza messa in campo. 

Roberto Piccoli - 

Gazzetta 6,5
CorFio 5,5
Nazione 6
CorSport 6,5
Tuttosport 6