Elogi a Mandragora. Gazzetta: "Non aveva preso bene la panchina"

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La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla grande prestazione di Rolando Mandragora contro la Juventus, avvalorata dal super gol. Il tecnico Paolo Vanoli ne ha tessuto le lodi per la dedica allo sfortunato Fabiano Parisi, uscito nel primo tempo in barella (si teme la rottura del crociato), ma soprattutto per aver reagito nel modi giusto all'esclusione dall'undici iniziale. Mandragora non l'aveva presa bene però ha trasformato la rabbia in combustibile e quando è entrato, nel secondo tempo, con la gemma del 2-0 ha infiammato i tifosi della Viola, assenti all'Allianz Stadium perché hanno il divieto di trasferta.