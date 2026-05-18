Juve colpevole, Gazzetta: "I viola hanno fatto come il Verona"

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L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone l'analisi della gara di ieri all'Allianz Stadium. La Juventus è colpevole - scrive la Rosea - , la Fiorentina ha fatto come il Verona ma con più qualità: s’è rinchiusa, ha lasciato sfogare l’avversario che ha accumulato la solita quantità di tiri nessuno pericoloso, e ha colpito due volte con incursione di Ndour e splendida botta da fuori di Mandragora. Tutte cose che ai bianconeri non riescono più.

La Juve si è rivelata debole di testa oltre che tecnicamente. Brava la Fiorentina a irretirla con il 4-1-4-1 nel quale Fagioli detta i tempi da play, aveva ragione Allegri che lo vedeva vertice alto, mentre Ndour e Brescianini hanno avuto la meglio sui dirimpettai Koop e McKennie. La Fiorentina è uscita sempre bene dagli assalti con un palleggio stretto che ha costretto la Juve a rincorrere.