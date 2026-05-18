Ferrara su La Nazione: "Doppia traduzione delle parole di Vanoli"

Ferrara su La Nazione: "Doppia traduzione delle parole di Vanoli"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:44Rassegna stampa
di Redazione FV

Questo il commento di Benedetto Ferrara a proposito di Juventus-Fiorentina su La Nazione: “Non c’è dubbio: è bene separare la soddisfazione per aver spinto la Juventus fuori dalla zona Champions dal giudizio su questa stagione. Perché non godere di un piccolo lampo di felicità dopo un’agonia lunga nove mesi? […] Quanto a Vanoli, il suo colpo da maestro capovolge la trama della faccenda. “Se resto voglio una squadra di livello”. Traduzione 1: se vogliono tenermi si dovranno dare da fare. Traduzione 2: se mi cacciano forse è perché sono troppo ambizioso”.