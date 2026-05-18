Cecchi su La Nazione: "Il calcio è meraviglia, giusta l'emozione"

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Stefano Cecchi ha affidato a La Nazione il suo pensiero su Juventus-Fiorentina: “Nel ciclismo, nella pallavolo ma anche nel tiro alla fune e a “Ballando con le stelle” forse non sarebbe mai andata così. Lì vince sempre il più forte. Nel calcio, invece, ed è la sua meraviglia, può capitare che vinca il più bravo. E la Fiorentina ieri è stata più brava: nella condizione, nell’atteggiamento, nella capacità di colpire al momento giusto. […] Giusto emozionarsi per una vittoria a sorpresa che non corregge una stagione ma fa toccare picchi altissimi di felicità momentanea”.