Ieri la gioia finale. RepFi: "Cancella parzialmente le amarezze"
La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che non è vero che il veleno è sempre nella coda. Anzi - si legge - , capita che dopo tanti bocconi amari nel finale arrivi la gioia, il retrogusto dolce che cancella parzialmente le amarezze.
E con una partita di dignità e orgoglio, quello chiesto a gran voce dalla curva e dalla tifoseria, la Fiorentina passa a Torino, batte 2-0 la Juventus e si regala una piccola gioia nel finale di stagione, rovinando i piani dei rivali di sempre, complicando il cammino Champions di Spalletti, ammutolendo uno Stadium rimasto in silenzio alla fine della partita ed evitando di scrivere un record negativo. Con i 41 punti e in attesa dell’ultima partita con l’Atalanta la Fiorentina non chiuderà con il peggior rendimento in Serie A nell’era dei tre punti, ma in maniera dignitosa oltre i quaranta punti.
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