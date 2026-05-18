Dagli inviati Galli: "Fossi dirigente mi arrabbierei per tutti i valori inespressi"

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L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato a margine della ventiquattresima edizione del Memorial Niccolò Galli: “È sempre emozionante e metterlo in piedi. A volte ci sono dei contrattempi, come è purtroppo successo con quello di Chiellini. Ma sono contento per il risultato che la Fiorentina ha ottenuto ieri a Torino. Ci sono comunque ospiti di primo piano. Ci avviciniamo al venticinquesimo a cui stiamo già lavorando. È vero che questo Memorial è una competizione, ma è bello vedere i ragazzi uscire ogni anno col numero di tutti. Significa che hanno legato. Lo spirito è quello giusto”.

La Fiorentina è reduce da una stagione difficile ma ha vinto contro la Juve…

“A volte fa rabbia perché quando vai a rivedere il cammino di questa squadra, che non è stato positivo, vedi che ha vinto a Como, Bologna, Torino. E ti domandi quale sia il suo reale valore. C’è un dirigente preparato come Paratici che avrà tante gatte da pelare, non lo invidio, ma sarà capace di allestire una squadra che dia soddisfazioni”.

Da che allenatore ripartirebbe?

“Io posso leggere la situazione attuale. Non credo che la partita di Torino farà cambiare idea a Paratici. Deve fare solo rabbia, perché significa che la squadra ha dei valori inespressi tutto l’anno. Fossi dirigente, mi arrabbierei proprio per questo”.

De Gea è tornato quello dell’anno scorso?

Ieri ha dato sicurezza alla squadra. C’è stata una parata non fatta da Di Gregorio e fatta invece da De Gea che ha cambiato l’inerzia della partita. Lì è la differenza tra chi ha un’esperienza alle spalle e sa come risolvere a certe conclusioni, e chi invece no”.