FirenzeViola La scintilla di Ndour, talento da valorizzare. Il PSG ha il 50% sulla rivendita

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La prova di Cher Ndour, ieri all’Allianz Stadium, è stata la conferma della sua crescita esponenziale. Negli ultimi mesi il centrocampista si è esaltato dimostrandosi determinante sia per la solidità del reparto che per l’efficacia della costruzione offensiva. Sostanza e talento: una combo straordinaria, cioè fuori dall’ordinario. Soprattutto per lo stato di salute del calcio italiano, che da anni fatica tremendamente a sfornare prospetti di affidabilità e qualità. E se ne ha non li esalta, come nel caso di Ndour.

L'ascesa di Ndour.

La Fiorentina ci ha visto lungo quando nel gennaio 2025 ha fiutato la possibilità di assicurarsi un giovane dal percorso curioso. Ndour, profilo internazionale per origini e carriera, è cresciuto nelle giovanili di Brescia, Atalanta e Benfica. Per essere notato dal PSG che ha deciso di affiancarlo ai grandissimi quando aveva 19 anni: da Mbappé a Dembélé, passando per Donnarumma e Asensio. Il classe 2004 ha trovato comprensibilmente poco spazio a Parigi, venendo così ceduto in prestito a Braga e Besiktas.

La cautela del PSG.

Proprio dal Besiktas la Fiorentina ha prelevato Ndour, trattando col Paris Saint Germain l’acquisto a titolo definitivo. I rossoblù, consci delle capacità del ragazzo, hanno mantenuto il 50% sulla sua futura rivendita. I viola gli hanno garantito un contratto lungo fino al giugno 2029 e un ingaggio da 1 milione netto a stagione. Ndour è oggi il secondo tesserato per presenze (46) assieme a De Gea, Dodo e Mandragora. Ed è il quarto miglior marcatore stagionale con 7 gol, al pari di Piccoli. Il club ripartirà anche da lui.