Buso a La Nazione: "Ci voleva il 2-0 alla Juve! Vanoli efficace"

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L’ex viola e bianconero, Renato Buso, ha rilasciato un’intervista a La Nazione per commentare la vittoria della Fiorentina contro la Juventus: “Ci voleva. I tifosi viola meritavano un risultato come questo per vivere tre o quattro giorni col sorriso sulle labbra”.

Quando lei arrivò a Firenze dalla Juve, il calcio era molto più rock. E anche le rivalità.

“Come no, c’era Mario Ciuffi che degobbizzava chi aveva indossato la maglia bianconera. Il rito toccò anche a me. Fortunatamente i tifosi capirono che in campo io ero uno che lottava e così in un mese ero viola al cento per cento”.

Vanoli resterà?

“Ha un grande merito, aver raccolto e incollato insieme i pezzi di una squadra morta. Anche lui ha vissuto momenti difficili, ma alla fine è riuscito a costruire un gioco bruttino ma efficace. Ha trovato un minimo di solidità quella che serviva per arrivare sani e salvi alla meta. Non era facile trasmettere ai giocatori l’umiltà che serviva per questa impresa”.