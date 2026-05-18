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Parisi appena arrivato a Villa Stuart: oggi si deciderà se operarlo o meno

Parisi appena arrivato a Villa Stuart: oggi si deciderà se operarlo o menoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:29Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

In seguito all'infortunio patito ieri nel corso di Juventus-Fiorentina, Fabiano Parisi è arrivato poco fa a Villa Stuart dove svolgerà una visita approfondita insieme al professore Mariani per decidere, in base al responso se procedere con un intervento chirurgico o meno. L'intervento si renderebbe necessario nel caso in cui dovesse essere confermata la presunta rottura del legamento crociato dell'esterno viola.