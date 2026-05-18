Fiorentina 'seria' sul campo. Tuttosport: "Ma mica indemoniata"

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Tuttosport questa mattina in edicola scrive di mosciaggine bianconera per una Juventus che, anche quando ne ha avuto le occasioni, non è riuscita a smontare le velleità di una Fiorentina sicuramente “seria” in campo, ma non certo indemoniata.

Lucida, comunque, da approfittare di uno dei costanti punti deboli della Juventus di questa stagione: la fase difensiva sulla propria fascia sinistra. Incomprensibile il modo in cui i bianconeri si sono fatti trovare impreparati sulla ripartenza dei viola che ha portato alla conclusione vincente di Ndour. Poi, certo, non è solo lì che la retroguardia fa (e ha fatto) fatica e le impressioni di incertezza si sono ripresentate ogni volta che la Fiorentina ha tentato la ripartenza, sebbene il raddoppio di Mandragora, bellissimo, sia avvenuto a difesa schierata.