Il peggiore, partita da incubo per Marin Pongracic: è pioggia di 4

Il peggiore, partita da incubo per Marin Pongracic: è pioggia di 4FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Una partita da incubo per Marin Pongracic ieri a Roma. Il difensore viola, sostituito dopo il primo tempo, si becca una pioggia di 4 nelle pagelle dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina. 

Marin Pongracic -

Gazzetta 4
Nazione 4
CorSport 4
Tuttosport 5