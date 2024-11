IL PEGGIORE, Gosens divide. Ikoné non va: si prende 5,5

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella vittoria della Fiorentina sul Torino arrivata ieri in trasferta c'è stato anche chi non ha brillato nella squadra allenata da Palladino. Per esempio Jonathan Ikoné, entrato dalla panchina ma apparso ancora una volta opaco dopo non aver brillato neanche contro il Genoa: per l'esterno francese fioccano i 5,5 dai quotidiani con qualche 5 di accompagnamento. Chi divide è invece Robin Gosens, tra chi gli dà 6,5 e chi 5,5. Vediamo i voti nel dettaglio ai due giocatori:

Jonathan Ikoné

La Gazzetta dello Sport - 5

Il Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 6

Corriere Fiorentino - 6

La Repubblica - 5,5

La Nazione - 5,5

FirenzeViola.it - 5,5

Robin Gosens

La Gazzetta dello Sport - 5,5

Il Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 6

Corriere Fiorentino - 6

La Repubblica - 5,5

La Nazione - 6,5

FirenzeViola.it - 6