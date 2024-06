IL PEGGIORE, Ennesimo ingresso impalpabile di Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pochi dubbi anche sul peggiore in campo di parte viola sulla vittoria per 2-3 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. È Jonathan Ikoné a ricevere i voti più bassi da parte dei giornali, dopo un ingresso impalpabile fatto di errori e poco altro. L’unico interrogativo che lascia dopo questa partita è: c’era bisogno di vederlo in campo anche ieri? Questi i suoi voti:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport-Stadio: 6

Tuttosport: 6

La Nazione: 5,5

FirenzeViola.it: 5