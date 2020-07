IL PEGGIORE, Chiesa oggi bastonato dai quotidiani

Il nome di Federico Chiesa è quello che compare più spesso, tra i quotidiani odierni, nella lista dei peggiori viola in campo visti ieri. La Gazzetta dello Sport, il Corriere Fiorentino e Tuttosport attribuiscono un 5 alla sua deludente prestazione, mentre La Nazione e il Corriere dello Sport scelgono di essere meno "magnanimi" e optano per il 4,5. Una gara da dimenticare, insomma, per l'attaccante viola, evidentemente il peggiore in campo.