Marzo mese cruciale, CorFio: "Cinque partite da dentro o fuori"

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:48Primo Piano
di Redazione FV

Come scrive stamani il Corriere Fiorentino, marzo è il mese decisivo per la stagione della Fiorentina. La squadra, che a inizio anno non si pensava potesse trovarsi in difficoltà, è ora coinvolta in una lotta per non retrocedere, con pochissimi punti di distanza tra le squadre in fondo alla classifica. Nei prossimi quindici giorni i viola affronteranno cinque partite molto importanti: tre in campionato (Parma, Cremonese e Inter), fondamentali per la salvezza e due in Conference League contro il Rakow. Dopo questo ciclo di gare si potrà capire meglio la situazione in classifica prima della pausa per gli impegni della Nazionale.