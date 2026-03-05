Restyling Franchi, ripreso il montaggio delle travi in Fiesole: si accelera sui tempi

I lavori in Curva Fiesole sono tornati a pieno ritmo dopo i rallentamenti legati alla rimozione della seconda maxi trave. Come riporta La Nazione, sono già stati montati tre elementi in acciaio, due dei quali a meno di 24 ore di distanza l’uno dall’altro. L’obiettivo ora è recuperare il tempo perso: lunedì è prevista la posa della quarta trave sul lato della tribuna d’onore. La Fiorentina punta a completare entro marzo il montaggio di tutti gli elementi, compresa la trave temporaneamente rispedita a Pordenone, che tornerà in cantiere non appena terminati gli interventi di sistemazione.