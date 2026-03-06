FirenzeViola

Top FV, Parisi il più votato dopo Udine. Al terzo posto Rugani

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:39
di Redazione FV

Dopo la partita contro l'Udinese, la redazione di FirenzeViola.it ha lanciato il  consueto sondaggio Top FV in cui è stato richiesto ai lettori di votare il giocatore della Fiorentina meno colpevole del 3-0 subito contro i bianconeri. La maggior parte dei 946 utenti ha votato Fabiano Parisi: in particolare lo ha fatto il 53,7% dei lettori. Sul podio anche Ranieri (8,77%) e Rugani (8,03%).

Ecco la classifica completa.

Parisi 53.7 %
Ranieri 8.77 %
Rugani 8.03 %
Fagioli 7.93 %
De Gea 5.07 %
Harrison 4.86 %
Pongracic 4.23 %
Piccoli 1.59 %
Fazzini 1.06 %
Ndour 0.85 %
Mandragora 0.74 %
Brescianini 0.74 %
Comuzzo 0.74 %
Kean 0.63 %
Gudmundsson 0.53 %
Fabbian 0.53 %