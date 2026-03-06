FirenzeViola
Top FV, Parisi il più votato dopo Udine. Al terzo posto Rugani
FirenzeViola.it
Dopo la partita contro l'Udinese, la redazione di FirenzeViola.it ha lanciato il consueto sondaggio Top FV in cui è stato richiesto ai lettori di votare il giocatore della Fiorentina meno colpevole del 3-0 subito contro i bianconeri. La maggior parte dei 946 utenti ha votato Fabiano Parisi: in particolare lo ha fatto il 53,7% dei lettori. Sul podio anche Ranieri (8,77%) e Rugani (8,03%).
Ecco la classifica completa.
Parisi 53.7 %
Ranieri 8.77 %
Rugani 8.03 %
Fagioli 7.93 %
De Gea 5.07 %
Harrison 4.86 %
Pongracic 4.23 %
Piccoli 1.59 %
Fazzini 1.06 %
Ndour 0.85 %
Mandragora 0.74 %
Brescianini 0.74 %
Comuzzo 0.74 %
Kean 0.63 %
Gudmundsson 0.53 %
Fabbian 0.53 %
Vanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccolodi Luca Calamai
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
