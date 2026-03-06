Pessimismo su Kean, CorFio: "Ieri niente progressi al Viola Park"

Il Corriere Fiorentino in edicola fa il punto sulle condizioni di Moise Kean. Attorno al centravanti e alla sua presenza nella gara di domenica col Parma continua a regnare l’incertezza - si legge - Se quella di ieri doveva essere una giornata importante però, diciamo che non ha portato con sé i progressi sperati. Il centravanti ha continuato ad allenarsi secondo un programma differenziato sperando che il passare delle ore e lo scarso carico di lavoro faccia sì che gonfiore e dolore alla tibia diminuiscano. Certo, se anche oggi non riuscisse a unirsi almeno parzialmente al gruppo le chance di vederlo titolare calerebbero.