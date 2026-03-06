Galli al CorSport: "De Gea? Un capitano non può parlare così"

L’ex portiere viola, Giovanni Galli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport - Stadio stigmatizzando le parole di David De Gea dopo Udinese-Fiorentina (lo spagnolo aveva affermato: "Anche se fossi riuscito a evitare il primo gol, lo avremmo preso più tardi"). Secondo Galli: "La mancanza di padronanza della lingua può aver influito - dice - Secondo me questa cosa lo ha portato a esprimere un concetto che, comunque, non va espresso. Soprattutto perché ha la fascia da capitano".

Meglio nello spogliatoio?

"No, un capitano non dice mai una cosa del genere. In una situazione simile, deve dire l’esatto contrario. Entra nello spogliatoio e dice 'scusate, potevo fare qualcosa di più sul gol'. E allora lo spirito è diverso. E poi...".

Prego.

"Il primo gol lo ha preso dopo dieci minuti. Aveva già capito che la Fiorentina avrebbe perso? Vuol dire che c'è poca fiducia. Io stimo tanto De Gea, ma quest’anno è irriconoscibile".