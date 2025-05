Il paradosso di Palladino, contestato duramente ma con i numeri a suo favore

La Nazione oggi in edicola si sofferma sul paradosso di Raffaele Palladino, contestato duramente, insieme al ds Pradè, dalla Curva Ferrovia domenica sera ma con i numeri a proprio favore. Basta pensare che negli ultimi 10 campionati nessun allenatore gigliato ha mai conquistato 65 punti, cifra a cui potrebbe giungere il tecnico campano vincendo domenica ad Udine. I 62 attuali sono migliori di quelli conquistati da Italiano nelle sue ultime due stagioni a Firenze (60 l'anno scorso e 56 nel 2022-2023) e uguali a quelli portati a casa dal tecnico siciliano nel suo primo anno in viola. Ovviamente non è tutto qui.

Il popolo fiorentino imputa a Palladino di non aver dato una precisa identità di gioco alla squadra. Resta il fatto che i viola rischiano seriamente di non andare in Europa con 65 punti. Negli ultimi tre anni la Roma con 63 è sempre andata in Europa League.