Graziani: "Avrei portato i giocatori al cinema per non arrivare con l'ansia alla gara con il Verona"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani a RTV38 durante "Il Salotto dello Sport" commenta l'importanza della partita di domani tra Fiorentina e Verona: "Si dice che vincere aiuti a vincere, la vittoria con la Dinamo ha dato autostima e ha rimesso a posto la classifica in Europa, con altre due vittorie puoi arrivare tra le prime otto perciò tutto è possibile. Ora però dobbiamo risalire anche in campionato. Ma io non la metterei sul piano che se non si vince chissà cosa succeda, perché ci sono 24 partite ancora da giocare, sono tante e sono convinto che i valori della Fiorentina verranno fuori. Non è la partita della vita ma certo è importantissima ben inteso ma bisogna allenare l'aspetto mentale non solo quello tecnico. Se fossi stato l'allenatore della Fiorentina sai cosa avrei fatto? Oggi li avrei portati al cinema per staccare. Se arrivi alla partita con l'ansia, potrebbe diventare una nemica. Sempre concentrati ma senza spendere energie nervose già prima, altrimenti già arrivi stanco"

Kean e Gudmundsson titolari? "C'è da sperare che questa fiducia ritrovata grazie ai gol trovi continuità. Domani Vanoli deve ripartire certo da loro due. Il Gudmundsson di Firenze non è neanche il lontano parente di quello di Genoa che trascinava con accelerazioni e grandi cose, a Firenze lo abbiamo visto così solo in rare occasioni. Ci dobbiamo augurare che prima o poi entri nella scena della Fiorentina perché ad oggi il rendimento è sotto le aspettative. Gli vogliamo bene e lo aspettiamo ma deve svegliarsi altrimenti resta un incompiuto".

Sul mercato cosa serve: "Sono convinto che miglioreremo la difesa ma noi abbiamo bisogno di esperienza e qualità in mezzo al campo, uno che abbia carisma e si assuma le responsabilità, uno come Lobokta che giri palla. Credo si possa trovare senza spendere cifre folli".