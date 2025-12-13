FirenzeViola De Gea a caccia di un clean sheet che manca da Pisa: sempre almeno un gol nelle ultime 9 gare in A

David De Gea, dopo aver avuto un rendimento straordinario lo scorso anno, in questo campionato, in cui è sceso sempre in campo da titolare (14 su 14) ha la maglia nera della peggior difesa dopo quella del Torino (26 gol subiti i granata, 24 la Fiorentina) mentre è ultima per differenza reti (-13). Ma è davvero una stagione da record negativo quella dello spagnolo che, nonostante alcuni interventi miracolosi, non è riesce ormai a chiudere la porta da 9 turni in serie A: dallo 0-0 a Pisa, nelle 9 gare successive ha sempre subito almeno una rete. Anche in Conference d'altronde è andata poco meglio visto che dopo il 3-0 a Vienna con il Rapid il 23 ottobre, con Mainz, Aek e anche giovedì con la Dinamo (nonostante la vittoria) ha sempre subito gol.

Se quello che conta è fare un gol di più degli altri, certo è che De Gea, complice una fase difensiva soprattutto sui calci piazzati non perfetta, non riesce più a tenere la saracinesca abbassata. Vedremo se il clean sheat arriverà almeno questa domenica.