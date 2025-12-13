Qui Hellas Verona, da valutare Mosquera. Il pericolo è Giovane
La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'Hellas Verona che si presenta al Franchi con rinnovata fiducia dopo le certezze maturate nella sfida contro l’Atalanta. La vittoria ottenuta sabato al Bentegodi, la prima della stagione, ha infatti spezzato una lunga serie negativa di tredici partite senza successi, restituendo morale e convinzione alla squadra di Zanetti.
Il tecnico gialloblù deve però sciogliere ancora alcuni nodi di formazione, a partire dal reparto offensivo. Restano da valutare le condizioni di Mosquera, alle prese con un fastidio al ginocchio. Il colombiano è stato uno dei protagonisti del successo contro l’Atalanta e aveva già dato segnali positivi anche nella gara precedente con il Genoa. Qualora non dovesse essere disponibile, Zanetti dovrà scegliere tra Orban e Sarr per affiancare Giovane.
Proprio Giovane rappresenta uno degli uomini chiave del Verona in questa fase di stagione. Con 3 gol e 4 assist, l’attaccante ha partecipato direttamente al 64% delle reti realizzate dalla squadra, un dato che non trova eguali in Serie A per incidenza sul rendimento offensivo del proprio club.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati