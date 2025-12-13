Alle 12:30 la Fiorentina femminile sfida il Como per il secondo posto

di Redazione FV

Ultima gara del 2025 in campionato per la Fiorentina Femminile, che oggi alle 12.30 giocherà sul campo del Como per strappare punti Champions. Come scrive La Nazione oggi in edicola, sarà una sfida d'alto livello visto che le lariane sono seconde in classifica e la Fiorentina insegue a una lunghezza di distanza. Si gioca allo stadio ‘Ferruccio’ di Seregno, diretta tv su Dazn.