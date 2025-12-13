Serie A, giornata tra luci e ombre per la Fiorentina: risultati, classifica e programma

Il quindicesimo turno di serie A si concluderà solo lunedì con Roma-Como ma intanto quattro partite sono già andate in archivio, con la Fiorentina spettatrice interessata visto che ha riguardato dirette avversarie nella lotta salvezza. Se la vittoria del Lecce venerdì (ora a 16 punti) ha allungato la classifica in coda (viola ora a -8 dalla quartultima) ed ha vinto anche il Torino che si è portato a 17, la sconfitta del Parma e del Cagliari sono invece le buone notizie di questo sabato in chiave salvezza per la Fiorentina, chiamata domani a rialzare la testa cercando la prima vittoria in campionato per accorciare la distanza dalle altre "risucchiando" in fondo anche il Verona ora a +3. Di seguito il riepilogo dei risultati, la classifica aggiornata e il programma di domani e lunedì.

Risultati

Lecce-Pisa 1-0

Torino-Cremonese 1-0

Parma-Lazio 0-1

Atalanta-Cagliari 2-1

Programma

Domenica ore 12:30 Milan-Sassuolo

Domenica ore 15:00 Fiorentina-Verona

Domenica ore 15:00 Udinese-Napoli

Domenica ore 18:00 Genoa-Inter

Domenica ore 20:45 Bologna-Juventus

Lunedì ore 20:45 Roma-Como

Classifica aggiornata

Milan 31 (14 partite giocate)

Napoli 31 (14)

Inter 30 (14)

Roma 27 (14)

Bologna 25 (14)

Como 24 (14)

Juventus 23 (14)

Lazio 22 (15)

Sassuolo 20 (14)

Cremonese 20 (15)

Atalanta 19 (15)

Udinese 18 (14)

Torino 17 (15)

Lecce 16 (15)

Genoa 14 (14)

Cagliari 14 (15)

Parma 14 (15)

Pisa 10 (15)

Verona 9 (14)

Fiorentina 6 (14)