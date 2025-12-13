"La salvezza della Fiorentina in mano a Vanoli e Goretti". L'opinione di Ferrara
Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione dice la sua sul momento della Fiorentina definendo anche lui "come una finale" la partita di domani contro l'Hellas Verona. E si concentra su Vanoli e Goretti, i due uomini che hanno in mano la salvezza viola sentendo anche le parole di Commisso. Il primo è arrivato con la fama di sergente di ferro ma poi le parole hanno cozzato con la realtà, almeno fino a giovedì.
"Lui deve portare in fondo l’impresa. Insieme a Roberto Goretti, il giovane diesse che poi ha quasi 50 anni, quindi “giovane” a modo suo". Se Vanoli si gioca un pezzetto di carriera, Goretti si è trovato all’improvviso infilato nella sliding door che potrebbe cambiargli la vita perché se la Fiorentina svolta, lui diventa un dirigente di alto rango.
