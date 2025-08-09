Il nome buono per l'attacco della Fiorentina è Ioannidis. Alternativa Shpendi

vedi letture

La prossima settimana sarà decisiva per il mercato della Fiorentina, scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio. La volontà della dirigenza è quella di risolvere entro Ferragosto alcune delle situazioni rimaste in sospeso in questi giorni, tra cui soprattutto i rinnovi e gli esuberi ancora da piazzare. Il rinforzo principale potrebbe essere in attacco, dove il nome buono è sempre quello di Fotis Ioannidis, classe 2000 a cui si erano interessati i viola nel periodo in cui non c'erano certezze su Kean.

Il greco costa tanto perché il Panathinaikos parte da una richiesta di 30 milioni di euro, prezzo su cui potrebbero incidere la volontà del calciatore e la necessità del club biancoverde di mettere a posto i conti. L'alternativa porta a Cesena e a Cristian Shpendi, sul taccuino di Pradè da gennaio.